Antalya'da Bayram Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya'da Bayram Trafik Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda Antalya'da 62 bin personel güvenlik ve trafik önlemleri için görevde.

28.03.2025 17:21
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Antalya'da bayram yoğunluğu: Kent girişinde araç kuyrukları oluştu

Bayram tatilinde Antalya'da 62 bin personel görev başında olacak

ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik ve asayiş uygulamaları kapsamında yaklaşık 62 bin personel görev yapacak. Vali Hulusi Şahin, "Trafik tedbirlerimizi sıkı bir şekilde aldık. Hedefimiz, hiç can kaybı yaşanmadan bu süreci tamamlamak" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı öncesi Döşemealtı Trafik Kontrol Noktası'nı ziyaret etti. Vali Şahin, burada yaptığı açıklamada, 9 günlük tatil süresince kent genelinde alınan güvenlik ve trafik önlemlerini paylaştı.

Vali Şahin, Antalya genelinde bayram süresince yoğun bir görev planlaması yapıldığını belirtti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında günlük 373 trafik ekibinin sahada görev alacağını ifade eden Vali Şahin, bu ekiplerde toplam bin 336 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı. Şahin, trafik uygulamalarına ek olarak günlük 637 asayiş ekibi ve 3 bin 869 personelin de sahada olacağını kaydetti.

9 günlük tatil süresince trafik ekiplerinin toplam sayısının 4 bin 314 olduğunu belirten Vali Şahin, bu ekiplerde 15 bin 627 personelin görev yapacağını dile getirdi. Asayiş ekiplerinde ise toplam 7 bin 700 ekibin ve 45 bin 900'ü aşkın personelin görev alacağını ifade eden Şahin, tüm bu rakamlarla birlikte toplamda yaklaşık 62 bin personelin ve bin 10 ekibin görevli olduğunu vurguladı. Şahin, personel planlamasına ilişkin olarak, "Toplam personel sayımızı göz önüne alacak olursak bu 9 günlük tatilde her personelimizin 4'er gün çalışacağı anlamına geliyor" dedi.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara sınırlama

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler arasında ağır tonajlı araçlara yönelik geçici düzenleme de yer aldı. Vali Şahin, D600 Karayolu üzerinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırıldığını duyurdu. Buna göre, D650 Karayolu'nda Burdur il sınırından itibaren ve D300 Karayolu'nda Isparta il sınırından itibaren söz konusu araçların geçişine bugün saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar izin verilmeyecek.

Uygulamanın tedarik zincirine zarar vermemesi için bazı istisnalar da getirildiğini açıklayan Vali Şahin, taze sebze, et, akaryakıt taşıyan araçların bu düzenlemeden muaf tutulacağını belirtti. Şahin, diğer araçların ise belirtilen tarihler arasında otoparklarda beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Vali Şahin, trafik akışının daha rahat sağlanabilmesi amacıyla bu düzenlemenin dikkatle uygulanacağını, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için planlandığını söyledi.

Ayrıca trafik kontrol noktasında kadın jandarma ekipleri kadın sürücülere karanfil takdim edip, iyi bayramlar dilerken trafik ekipleri de sürücülere denetimde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bayram Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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