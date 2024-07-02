Antalya'da Halk Ekmek Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Halk Ekmek Fabrikasında Yangın Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan halk ekmek fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan plastik kasalar ve diğer malzemeler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

02.07.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da halk ekmek fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi D400 karayolu üzerinde bulunan halk ekmek fabrikasında yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören fabrika çalışanları çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aksu haricinde şehir merkezinde de itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Fabrikanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında plastik kasalar ve diğer malzemeler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın fabrikanın üretim ve diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Plastik, İtfaiye, Antalya, Ekmek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Halk Ekmek Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Halk Ekmek Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement