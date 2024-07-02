Antalya'da Halk Ekmek Fabrikasında Yangın Çıktı

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Antalya'da halk ekmek fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi D400 karayolu üzerinde bulunan halk ekmek fabrikasında yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören fabrika çalışanları çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aksu haricinde şehir merkezinde de itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Fabrikanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında plastik kasalar ve diğer malzemeler alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın fabrikanın üretim ve diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA