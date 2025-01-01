Antalya'da Huzur Uygulaması: 101 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Huzur Uygulaması: 101 Gözaltı

Antalya\'da Huzur Uygulaması: 101 Gözaltı

Yılbaşı öncesi yapılan uygulamada 101 kişi yakalandı, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

01.01.2025 15:53
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla il genelinde "Huzur Türkiye Uygulaması" gerçekleştirdi. Aranan 101 kişinin yakalandığı ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği uygulama, geniş çaplı denetimlerle dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. Vatandaşların ve turistlerin yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için asayiş, trafik ve narkotik ekipleri eş zamanlı olarak sahada görev aldı.

Uygulama kapsamında 15 bin 44 kişi sorgulanarak, hakkında yakalama kararı bulunan 101 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde, 896 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. 280 iş yeri kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bir işletmeye cezai işlem yapıldı, 81 okul çevresi ve 88 park-bahçe denetimden geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Uygulama sırasında 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 81 bin 480 makaron, 324 litre kaçak içki, 228 adet sentetik ecza, 72 gram esrar ve 19 gram metamfetamin ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzur Uygulaması: 101 Gözaltı - Son Dakika

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