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Antalya'da Kar Yağışı Başladı

Antalya\'da Kar Yağışı Başladı

Akseki-Seydişehir Karayolu'nda kar yağışı etkili oldu, ekipler kar temizleme çalışması yapıyor.

24.11.2024 01:38
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Antalya'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir Karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleniyor.

Saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

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