Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Antalya\'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 19 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya'yı bulmak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu. Jandarma ve polis ekipleri, özel ekipler kurarak arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

07.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan ve 19 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 19 Nisan Cuma günü saat 15.00'te evinden çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya'dan 18 gündür haber alınamıyor. O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.

Aramalar yeniden başladı

18 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Fetullah Kaya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler, Zeytinada Mahallesi'nde arama çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı.

Motosikleti bulundu

Fetullah Kaya'nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerin, Kaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Büyüyü bozan futbolcu gol attı Yeşil sahalar bunu da gördü! Büyüyü bozan futbolcu gol attı
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
15:01 Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti
14:11 Papaza suikast girişimi Tetiği çeken saldırgan, amacına ulaşamadı Papaza suikast girişimi! Tetiği çeken saldırgan, amacına ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 15:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement