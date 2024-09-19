Antalya\'da Kaybolan Nihal Babayiğit Cinayete Kurban Gitti

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Antalya Serik'te ortadan kaybolduktan 9 ay sonrası cinayete kurban gittiği anlaşılan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'in naaşı, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Serik'te yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit, ortadan kaybolduktan 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Eminceler Mahallesi'nde Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle tutuklu bulunan birlikte yaşadığı Mehmet Basık'ın yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları otopsiye gönderildi.

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler 4 ay sonrasında toprağa verildi. - ANTALYA