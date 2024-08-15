Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yapıldı

Geniş Video İzle

Antalya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Trafik cezası yiyeceklerini düşünen sürücüler, durumu anlayınca rahat nefes aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü ve ekipleri, sürücülere trafik kuralları, motosiklet kullanımı, güvenli sürüş ve kaskın önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

15.08.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik cezası yiyeceklerini düşünürken, güvenli sürüş hakkında bilgi aldılar

Polisin durdurduğu motosikletliler evrak arayışına girdi, durumu anlayınca rahat nefes aldılar

Trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine bilgilendirme

ANTALYA - Antalya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Park girişinde trafik polisleri tarafından tek tek durdurulan motosiklet kullanıcıları önce uygulamaya denk geldiklerini düşündü. Trafik cezası kesileceğini düşünen motosiklet kullanıcıları eksikleri olup olmadığını kontrol ederken, kimileri de her dakika artan motosikletli sayısını görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra Trafik Denetleme Şube Müdürü tarafından yapılan açıklama ile motosiklet kullanıcıları rahat bir nefes aldı.

Sıkı denetim başlatıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da aralarında bulunduğu ekipler sürücülere trafik kuralları, motosiklet kullanımı, güvenli sürüş ve kaskın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Antalya genelinde ciddi bir motosiklet sıkıntısı olduğunu belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, "Vatandaşlardan motosiklet kullananlar hakkında yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler geliyor. Bizlerde bunun üzerine sıkı bir denetime başladık. Arkadaşlarımız sizleri trafikte nasıl hareket edeceğiniz konusunda ve öncelikle kask kullanımı hakkında bilgilendirecek. Birde kaldırımlarda ve yaya yollarında kesinlikle motosikletlerin bulunmaması gerekiyor. Bu akşam sizlere ceza kesmeyeceğiz. Bir nevi eğitim faaliyetinde bulunacağız" dedi.

Güvenlik ekipmanlarının önemi

Motosiklet sürücülerini kask kullanımı ve sürüş güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendiren Polis Memuru Erdinç Akman ise motosikletin günümüz şartlarında en pratik ve ulaşımı en kolay araçların başında geldiğini belirtti. Motosikleti güvenilir bir hale getirmenin kullanıcıların elinde olduğunun altını çizen Erdinç, "Motosiklet kullanımız sırasında muhakkak standartlara uygun kaskınızın olmasının yanı sıra, özellikle ellerinizi, bel bölgenizi, dirsek ve dizlerinizi koruyacak diğer güvenlik ekipmanlarını da taşımanız mümkün. Bunları kullanırsanız eğer kendinizi güvence altına alırsınız" ifadelerini kullandı.

Yayalara dikkat çekti

Motosiklet kullanıcılarının özellikle yaya yolları ve kaldırımları sık sık kullandığını hatırlatan Akman, "Bizler motosiklet kullanıcıları tarafından çok fazla ihlal ettiği yaya yollarının, kaldırımların kullanıldığını da görüyoruz. Bu sizin ve kaldırımı kullanan ve korunaksız olan yayaların da güvenliğini riske atar hale getiriyor. Sizlerin de birer taşıt olduğunuzu bilerek ve bunun farkındalığına vararak araçlarınızı kullanırken aynı diğer taşıtların olması gereken durumlarda ki gibi yolunuzu takip etmeniz, şeridinizi uygun kullanmanız, araçların arasından geçmemeniz, duran trafiğin arasında araçların arasından kıvrılarak geçmemeniz, veya aynalarınızı kapatarak tamamen kuralsız bir anlayışla araç kullanmanızı istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Motosiklet kazalarında Antalya ikinci sırada

Antalya'nın motosiklet kazalarında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Erdiç, "Ne yazık ki meydana gelen kazalar anlamında baktığımız zaman motosiklet sayısının ilimizde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almasından dolayı meydana gelen kazalar istatistiğinde 2024 yılının 7 aylık dönemi içerisinde yüzde 60 oranında motosiklet kazaları yer alıyor. Motosiklet kullanıyorsunuz, yolculuk yapıyorsunuz. Lütfen çok dikkatli olun" dedi.

"Aşılması gereken sorunlar var"

Trafik ekiplerinin bilgilendirmesine katılan motosiklet kullanıcısı Halit Ekin, Antalya'da artan motosiklet sayısına ve trafik yoğunluğuna dikkat çekerek "Güzel bir uygulama bu uygulamaların artması gerekiyor. Ciddi derecede motor kullanımı arttı son dönemlerde Antalya'da, buna bende dahil oldum. Hatta ehliyetimi de 2 ay önce aldım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var Antalya'da, motokuryeler, paket servislerden kaynaklanan çok ciddi bir motor kullanımı var. Motokuryeler ve paket servisi yapan arkadaşların sağdan-soldan girmeleri kazalara sebebiyet veriyor. Tabiki bu da aşılması gereken bir sorun bence, o sorunların aşılması da bu şekilde eğitimlerle olacaktır. Olması gereken bir şeydi, emniyet teşkilatımıza teşekkür ediloruz" dedi

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, Antalya, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 10:55:59. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement