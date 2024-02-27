Antalya'da, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan çalışmanın ardından Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyonla yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı; 9'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı ev hapsi, 3'ü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sanal eskort' siteleri üzerinden dolandırıcılık ve mağduriyetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya merkezli Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte escort ilanları verip, arayan şahıslardan ön ödeme ve taksi ücreti adı altında aldıkları paraları kullanmış oldukları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan ve bu yöntemle 26 müştekiyi dolandıran, ayrıca şahısların özel görüntülerini ele geçirip şantajda bulunan 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 31 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 2 adet hafıza kartı, 2 adet USB flash bellek, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. 22 şüpheliden 9'u Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışı yasağı, 6'sına ev hapsi uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da 'sanal eskort' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
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