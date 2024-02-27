Antalya'da 'sanal eskort' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da 'sanal eskort' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Antalya\'da \'sanal eskort\' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Antalya'da 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 22 kişi yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı, 6'sı ev hapsi, 3'ü ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve narkotik madde ele geçirildi.

27.02.2024 16:04  Güncelleme: 16:24
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Antalya'da, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan çalışmanın ardından Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyonla yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı; 9'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı ev hapsi, 3'ü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sanal eskort' siteleri üzerinden dolandırıcılık ve mağduriyetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya merkezli Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte escort ilanları verip, arayan şahıslardan ön ödeme ve taksi ücreti adı altında aldıkları paraları kullanmış oldukları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan ve bu yöntemle 26 müştekiyi dolandıran, ayrıca şahısların özel görüntülerini ele geçirip şantajda bulunan 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 31 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 2 adet hafıza kartı, 2 adet USB flash bellek, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. 22 şüpheliden 9'u Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışı yasağı, 6'sına ev hapsi uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'sanal eskort' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'sanal eskort' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
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