Antalya'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Antalya\'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde, personel taşıyan servis şoförleri arasında çıkan park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kavgaya karışanlar emniyete götürüldü. Çalışanlar ise başka araçlarla evlerine bırakıldı. Olay sonrası her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

17.07.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde personel taşıyan servis şoförlerin park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde dün gece saatlerinde yaşandı. Alışveriş merkezi çalışanlarını taşıyan iki servisçi arasında park yeri sebebiyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan inen bir grup otobüsün camlarını vurmaya başlayınca otobüs şoförü aracın kapılarını kapattı. Olay anı çalışanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar emniyete götürüldü. Çalışanlar ise başka araçlarla evlerine bırakıldı. Olay sonrası her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Antalya, Kavga, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da servis şoförleri arasında park yeri tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement