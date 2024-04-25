Antalya'da tabela kavgası: Bir esnaf döner çatalıyla yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da tabela kavgası: Bir esnaf döner çatalıyla yaralandı

Antalya\'da tabela kavgası: Bir esnaf döner çatalıyla yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki esnaf arasında tabela koyma konusuyla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kebapçı Ramazan Ülger, çay ocağı işleten Murat Pak'ın başına ve boynuna döner çatalıyla vurarak yaralanmasına neden oldu. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

25.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki esnaf arasında tabela koyma konusuyla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada esnaftan birisi döner çatalı darbeleriyle yaralanırken diğer esnaf gözaltına alındı.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1003 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre tabela koyma konusunda bir süredir sözlü tartışma içerisindeki kebapçılık yapan Ramazan Ülger ile çay ocağı işleten Murat Pak arasında dün yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Ramazan Ülger, elindeki döner çatalıyla Murat Pak'ın başına ve boynuna vurarak yaralanmasına neden oldu. Kavga anında başka bir kişinin de Murat Pak'a üst üste yumruk vurmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, diğer esnaf kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Olay yerinin yakınında uygulama yapan trafik polisinin de müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

Olayda başından ve boynundan yaralanan Murat Pak, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ramazan Ülger polis tarafından gözlem altına alındı.

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tabela kavgası: Bir esnaf döner çatalıyla yaralandı - Son Dakika

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