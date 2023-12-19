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Antalya'da Traktör Hırsızlığı Operasyonu

Antalya'da gerçekleşen traktör hırsızlığı olayının failleri, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. İz sürme çalışmaları sonucunda traktörler Reyhanlı'da bulundu. Çiftçi, traktörüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya\'da Traktör Hırsızlığı Operasyonu
19.12.2023 - 10:56,  Güncelleme: 11:00
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Antalya'da 2 ayrı noktada gerçekleşen traktör hırsızlığı olayının failleri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonuyla yakalandı. Jandarma ve polis, 2 traktörün izini yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek Reyhanlı'da buldu.

Manavgat ilçesindeki 2 farklı noktada gerçekleşen traktör hırsızlığı olayının failleri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonuyla yakalandı. Jandarma ve polis, 2 traktörün izini yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek Reyhanlı'da buldu. Görüntüleri tespit edilen traktörler için 750 kilometre iz sürüldü. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Emniyet Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Manavgat'tan çalınan iki traktör, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde JASAT ekiplerince ele geçirildi. Tam umudunu kestiği anda traktörüne kavuşan çiftçi, JASAT ekiplerine teşekkür etti. Traktörünün 26 Kasım gecesi evinin önünden çalındığını belirten Hasan Hüseyin Aydın, "Sabah traktörümün yerinde olmadığını görünce hemen jandarmaya haber verdim. Başta JASAT ekipleri olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri traktörümün bulunabilmesi için elinden geleni yaptı. Tam umudumu yitirdiğim sırada traktörümün bulunduğu bilgisi geldi. Ekipler hem traktörü çalanları hem de Serik'ten Hatay Reyhanlı'ya götürülen traktörümü buldu. Çok mutlu oldum. Gittim traktörümü alıp geldim. Özverili çalışmalarından dolayı Jandarmamıza ve JASAT ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Hüseyin Aydın'ın çalınan 1996 model traktörünün değerinin 650 bin TL dolayında olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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