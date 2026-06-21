Antalya'da 1 ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü - Son Dakika
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Antalya'da 1 ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü

21.06.2026 20:34
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın 45 dakikada söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

Antalya'da bir dairede tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın, apartman sakinlerine panik yaşattı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangının çıktığı dairede ikamet eden ev sahiplerinin 1 ay önce apartmana taşındığı öğrenildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1122. Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ailenin yaşadığı dairenin mutfak kısmında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, alevler kısa sürede dairenin büyük bölümünü sardı. Yangın anında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daireyi saran alevler alt ve üst katlardaki dairelerin balkonuna da sıçradı.

Mahsur kalanlar merdivenle indirildi

Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bina içerisini saran dumanlar nedeniyle üst katlarda bulunan vatandaşlar aşağıya inemedi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler ilk olarak alevlerin diğer dairelere yayılmasını engellerken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları balkon ve pencerelere yönlendirdi. Üst katlarda mahsur kalan bir çift merdiven yardımıyla tahliye edilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 1 ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 1 ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü - Son Dakika
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