Antalya\'da Zift Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

3.Sayfa

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında zift yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken tır sürücüsü yan yatan tırın camından dışarı çıkmayı başardı. Metrelerce savrulup uçurumun eteğine düşen kadın ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Duru idaresindeki 31 V 8679 plakalı zift yüklü tır, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyrederken Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkii 34. kilometresinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıkıp taşlık alana devrildi. Devrilmenin ve sürtünmenin etkisi ile birlikte tankerde bulunan zift ateş aldı.

Yoldan geçerek kazayı görenler hemen 112 acil yardım merkezini arayarak yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araca sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla camdan çıkarken metrelerce ileri savrulan Hafza M.S. isimli yolcu uçurumun eteğine düştü. Vatandaşlar birbirlerinin elinden tutarak zincir yapıp ayağa kalkmayı başaran kadını yukarı çekti. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada alev alan araçtan çıkan yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Murtiçi yangın söndürme ekibinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Kaza ile ilgili Taşlıca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat başlatıldı. - ANTALYA