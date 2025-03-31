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Antalya'ya Kar Yağdı

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Antalya-Konya karayolunda 10 km'lik alanda etkili olan kar yağışı temizlik çalışmalarını başlattı.

31.03.2025 03:31
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Antalya'ya kar sürprizi

Antalya - Konya karayolunda sadece 10 kilometrelik yolda etkili oldu

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda sadece 10 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

10 kilometrelik alanda etkili oldu

Antalya'da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura bıraktı. Akseki - Seydişehir yolunda da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı gece saat 23.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Battı Çıktı mevkiinde başlayarak Gidengelmez Dağları'nın eteklerine kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kendini gösterdi.

Karayolları ekipleri harekete geçti

Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından ise yolda kalan araçlar yoluna devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA

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