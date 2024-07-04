Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de Basın Ekspres yolunda meydana gelen kazada, arıza yapan bir otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

04.07.2024 00:05
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Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece İlçesi Basın Ekspres yolunda kamyon, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur İbri idaresindeki 34 US 3292 plakalı otomobil hararet yaparak durdu. Bir süre durduktan sonra hareket eden otomobil, arkadan gelen Necati Çelikkaya yönetimindeki 34 LL 681 plakalı kamyonun çarpmasıyla savruldu. Kazada otomobil sürücüsü İrem Nur İbri, yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan yaralının tedavisine devam ediliyor. Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten verilen trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Necati Çelikkaya, "Otomobil hararet yapmış durmuş. Hareket edince aniden önüme çıktı, freni tuttum ama yetmedi ve çarptım. Sürücünün yüzüne cam falan gelmiş, yaralıydı. Ben de bir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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