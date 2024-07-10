3.Sayfa

Arkadaş cinayetine 88 yıl 4 ay hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ufuk Koca'nın tabanca ile ateş edilerek öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 arkadaşı ayrı ayrı 44 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Kasım 2023'de Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları M.K. ile T.Ş.'nin yeğeninin önünü keserek küfretmesine sinirlenen Ufuk Koca şahısların yanına gitti. Aralarında çıkan kavgada Ufuk Koca silahla vurularak hayatını kaybetti, şüpheliler ise kaçtı. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Maktulün kardeşiyle aramızda husumet vardı"

M.K. daha önceki ifadelerinde, Ufuk Koca'nın kardeşi Emre Koca ile aralarında husumet bulunduğunu, kardeşinin kendisine sürekli küfür ettiğini iddia ederek, "Bu durumu abisi Oğuz'a anlattığımda kardeşiyle konuşacağını ve durumu düzelteceğini söyledi. Bu konuşmadan 1-2 hafta sonra Ufuk beni ve T.Ş.'yi tehdit etti. Daha sonra Emre, bir gün araba ile önümüzden geçerek tekrar küfür etti. Abisi Oğuz'u aradığımda 'Kulağını çekeceğim' dedi. Bu küfür olayı yaşandığında T.Ş.'de yanımdaydı. Olay gecesi T.Ş. ile karşılaşmamız üzerine beraber alkol aldık. Daha sonra yolda yürürken Ufuk ile karşılaştık. Ufuk, elini omzuma atıp beni bir apartman girişine soktu. Ufuk bana, 'Sen kendini ne zannediyorsun? Senin için iyi olmayacak' dedi ve kafa attı. Ben kendimi korumaya çalışırken maktulün babası ve yeğeni Y. Koca geldi. Ufuk, yeğeni Y'den bıçak aldıktan sonra tekrar yanıma geldi ve bana bıçak salladı. Ufuk, T.Ş'ye de küfür etti. T.Ş. ateş etti, sonra beraber kaçtık. Kaçarken peşimizden gelmesinler diye havaya 2 el ateş ettim. Daha sonra silahları ormana bıraktık. Aşırı alkollüydüm. Kalçamda kesik vardı, elim ise olay sebebiyle alçıya alındı. Olay gecesi 2 saatte 11 bira içtim, çok sarhoştum" ifadelerini kullanmıştı.

Sanıklar hakkında Ufuk Koca'yı "kasten öldürmek", maktulün babası Kenan Koca ile yeğeni Y. Koca'yı "öldürmeye teşebbüs" etmek ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık T.Ş. ile M.K. ve taraf avukatları katıldı.

"Tek hatam ruhsatsız silah taşımak"

Savunması için söz hakkı verilen sanık M.K., "Olayın başlangıcında önceden planlanmış saldırıyla karşı karşıya kaldım. T.Ş.'nin ateş etmesi neticesinde Ufuk Koca yere düştükten sonra ben silahımı çektim. Somut olayda maktul Ufuk Koca'ya zarar verme kastıyla hareket etseydim başlangıçta beni kolumdan tutup binalar arasındaki boşluğa çektiği esnada üzerimdeki silahımı kullanmam ya da elinde bulunan bıçağı almak için uğraşmak yerine doğrudan silahımla müdahale etmem gerekirdi. Yine kaçarken etrafa ateş ettiğime dair iddiaları da kabul etmiyorum. Zira olayın meydana geldiği yer itibariyle etrafta binalar, araçlar ve farklı cisimler bulunmaktadır. Etrafa ateş edilmesi halinde mutlaka mermi isabetinden kaynaklı izler mevcut olması gerekirdi. Tek hatam ruhsatsız silah taşımak. Bunun sebebi de olay öncesi sanığın kardeşinden almış olduğum sosyal medya ortamındaki tehdit mesajlarıdır. İşlemediği suçtan dolayı 20 aydır cezaevinde yatmaktayım. Sonuç itibariyle beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

"Pişmanım"

Sanık T. Ş. ise "Saldırıyı bertaraf etmek, kendi ve arkadaşımın canını kurtarmak için müdahalede bulundum, olay bu şekilde son bulduğu için pişmanım" şeklinde konuştu.

2 sanığa ayrı ayrı 44 yıl 2 ay hapis

Mahkeme heyeti, T.Ş. ve M.K.'nin Ufuk Koca'ya karşı işledikleri "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl hapis, Y. Koca'ya karşı işledikleri "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis, Kenan Koca'ya karşı işledikleri "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10'ar ay hapis cezası verildi.