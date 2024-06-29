Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, tahrayla da başkasını yaralayıp suçu alkole atan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, tahrayla da başkasını yaralayıp suçu alkole atan zanlı tutuklandı

Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve ardından iş yaptığı başka bir kişiyi de tahra ile başından yaralayan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna 'Ben değil, içki yaptı' şeklinde yanıt vermişti.

29.06.2024 16:49
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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, tahrayla da başkasını yaralayıp suçu alkole atan zanlı tutuklandı

Zanlı, adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna 'Ben değil, içki yaptı' şeklinde yanıt vermişti

ANTALYA - Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve ardından iş yaptığı başka bir kişiyi de tahra ile başından yaralayan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna 'Ben değil, içki yaptı' şeklinde yanıt vermişti.

Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarından izini sürdüler, başka bir parkta kıskıvrak yakaladılar

Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Çoban olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Çoban'nın izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Olaydan sonra iş yaptığı adamı da başından tahra ile yaralamış

Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Çoban nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.

"Pişmanım"

Gözaltına alınan Muaz Çoban, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Çoban, gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Çoban, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Muaz Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, tahrayla da başkasını yaralayıp suçu alkole atan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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