Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameralara yansıdı

Arnavutköy'de denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu. Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu. - İSTANBUL
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