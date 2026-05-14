Arnavutköy'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı
Arnavutköy'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı

14.05.2026 08:56
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.K. başından vurularak ağır yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ, AĞIR YARALANDI

Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin ise M.K.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDE 2 ADET  SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan M.K.'nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

Kaynak: İHA

