Artvin'de Baba ve Oğulun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Artvin'de Baba ve Oğulun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin\'de Baba ve Oğulun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
16.06.2026 14:37
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Şavşat'ta dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğul için arama çalışmaları ikinci günde sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam etti. Ekipler, Şavşat Deresi ile Deriner Barajı arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik hatta arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaza, Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde dün meydana geldi. Ardahan'ın Hasköy köyüne arı götürdükten sonra dönüş yoluna çıkan Mecit Kaya'nın kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle Şavşat Deresi'ne devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Mecit Kaya (45) ile babası Selahaddin Kaya (68) derede kayboldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllüler katıldı. Toplam 85 personel ve 20 araçla sürdürülen çalışmalarda drone, su altı ve su üstü arama ekipleri de görev alıyor.

Ekipler, Şavşat Deresi'nin Deriner Barajı gölüne bağlandığı yaklaşık 15 kilometrelik hatta hem kıyıdan hem de botlarla su üzerinde arama yapıyor. Aramalar olay bölgesi ile Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında yoğunlaştırıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda dün bir aracın suya düşmesi sonucu içerisinde bulunan baba ve oğul iki vatandaşımız kayboldu. Olayın ardından ekiplerimiz hızlı şekilde arama çalışmalarını başlattı. Araca ulaşılmasına rağmen vatandaşlarımıza ulaşılamadı. Bugün itibarıyla 85 personel, 20 araç, drone ekipleri ile su altı ve su üstü arama timlerinin katılımıyla çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, hem olayın yaşandığı bölgede hem de yaklaşık 15 kilometre aşağıda bulunan Deriner Barajı'nın kuyruk kısmında arama faaliyetlerini üç ayrı bölgede yürütüyor. Karayolu ile dere arasındaki mesafenin fazla olması ve görüş açısının kısıtlı bulunduğu sarp alanlarda drone desteği ve kıyı ekipleri görev yaparken, baraj bölgesinde ise botlarla su üstü ve su altı aramaları devam ediyor" dedi.

Öte yandan kayıp baba ve oğulun yakınları da bölgede bekleyişini sürdürürken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şavşat, Artvin, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Baba ve Oğulun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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