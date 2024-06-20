Artvin'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Artvin'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde etkili olan dolu yağışı, mezra ve yayla yollarını ulaşıma kapattı. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verirken, şiddetli yağmur sonucunda heyelanlar meydana geldi. Kapanan yollar, İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makinaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

20.06.2024 20:45
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Artvin'de dolu yağışı

ARTVİN - Artvin'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde etkili olan dolu yağışı, mezra ve yayla yollarını ulaşıma kapattı. Yüncüler köyünde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı yolları, tarım arazilerini ve ormanları beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca mezra ve yayla yollarında heyelanlar meydana geldi. Kapanan yollar, İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makinaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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