Artvin\'de Kaybolan 85 Yaşındaki Adam Sağ Olarak Bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Azir Gür, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Ormandibi Köyü'nde meydana geldi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 53 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 14 araç, 1 kadavra köpeği, 1 iz takip köpeği ve 2 drone kullanıldı.

Yaklaşık bir gün süren çalışmaların ardından Azir Gür'e sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gür, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. - ARTVİN