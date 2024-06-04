Artvin'de Otomobilin Bagajında Yakalanan 11 Düzensiz Göçmen

3.Sayfa

Artvin'de otomobilin bagajında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin- Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada otomobillerin içerisinde ve bagaj kısmında saklanmış vaziyette toplam 11 düzensiz göçmeni yakalandı.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı. - ARTVİN