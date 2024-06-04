Artvin'de Otomobilin Bagajında Yakalanan 11 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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Artvin'de Otomobilin Bagajında Yakalanan 11 Düzensiz Göçmen

Artvin'de yapılan bir operasyonda, otomobilin bagajında saklanan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon sonucunda organizatör olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

04.06.2024 14:45
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Artvin'de otomobilin bagajında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin- Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada otomobillerin içerisinde ve bagaj kısmında saklanmış vaziyette toplam 11 düzensiz göçmeni yakalandı.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Otomobilin Bagajında Yakalanan 11 Düzensiz Göçmen - Son Dakika

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