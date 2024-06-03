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Ataşehir'de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli aynı yerde sürekli kazanın meydana geldiğini söyleyerek duruma isyan etti.

Kaza, Ataşehir İnönü Mahallesi Kartal Caddesi'nde bulunan dörtyol kavşağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, test için bir oto servisinden çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobile ara yoldan çıktığı sırada, cadde üzerinde hızla ilerleyen 34 HPY 473 plakalı araç çarptı. Aşırı hızla seyreden araç park halindeki otomobillere çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, 4 gün önce aynı noktada da bir otomobilin polis aracına çarptığı görüldü. Aynı noktada yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalleli isyan etti

Mahalle sakinleri ise, aynı yerde defalarca kez kaza meydana geldiğini söyleyerek, hız düşürücü set veya trafik ışıklarının konulması gerektiğini söyledi. Eren Doğan isimli bir vatandaş, "Bu burada yaşanan sanırım yüzüncü kaza. Her zaman olduğu gibi araçlardan biri hızlı gelmiş ve diğer araçlara çarpmış. Bütün esnaf bu durumdan rahatsız. Herkesi aradık söyledik ama kimse yardımcı olmadı. Sanırım burada birinin ölmesi gerekiyor. Burada yaşanan kazada esnafların da 2 tane sıfır arabası zarar gördü. Buradaki tabela artık bir çözüm değil buraya bir set ya da bir ışık lazım" dedi. - İSTANBUL