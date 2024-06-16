Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı - Son Dakika
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Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı

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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran 1'i kadın 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların gazetecilerin "Pişman mısınız? Neden yaptınız?" sorularına skandal yanıt verdi. Saldırganlardan biri, Sadece Allah rızası için yaptım" derken, diğeri de "Ne pişmanlığı" yanıtını verdi.

16.06.2024 23:49  Güncelleme: 00:14
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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran şahısların, "Pişman mısınız? Neden yaptınız?" sorularına verdikleri yanıtlar dikkat çekti. Şahıslar, "Ne pişmanlığı? Sadece Allah rızası için " yanıtını verdi.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

ATATÜRK ANITI'NA BALTA İLE SALDIRDILAR

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

ANITTA 13 DARBE TESPİT EDİLDİ

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

"SADECE ALLAH RIZASI İÇİN"

DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı
Atatürk Anıtı\'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Altay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı - Son Dakika
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