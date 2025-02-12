16 yaşındaki çocuk "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktı, sırra kadem bastı

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek (16) pazartesi akşamı av tüfeğini de yanına alarak ailesine "Ava gidiyorum" dedi ve evden çıktı. Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, dün sabah kayıp ihbarında bulundu.

2 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

İHA, DRONLAR, TERMAL CİHAZLAR...

Kemal Aksüzek'i arama çalışmasına bugün de devam edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin arama çalışmalarını takip etti. Vali Erin, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, orman işletme müdürlüğü ekibi, avcılar, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında İHA, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.