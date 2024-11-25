Avcılar\'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti

3.Sayfa

Avcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı

Babasını-annesini öldürüp, kuzenini ve eniştesini yaralayan şahıs intihar etti

İSTANBUL - Avcılar'da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahsın olay öncesinde Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Esenyurt'ta da kuzenini yaralayan şahıs intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı. Dükkanda bulunan Aladağ'ın eniştesi Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.