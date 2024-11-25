Avcılar'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti

Geniş Video İzle

Bahadır Aladağ, ailesini öldürdü, kuzenini yaraladıktan sonra intihar etti.

25.11.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı

Babasını-annesini öldürüp, kuzenini ve eniştesini yaralayan şahıs intihar etti

İSTANBUL - Avcılar'da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahsın olay öncesinde Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Esenyurt'ta da kuzenini yaralayan şahıs intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı. Dükkanda bulunan Aladağ'ın eniştesi Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Avcılar\'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Avcılar, Aladağ, Kuaför, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
14:56 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı
14:43 Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa’da manşet oldu Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:38 İngiltere’de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
14:22 Max Verstappen, Formula 1’de üst üste 4. kez şampiyon oldu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyon oldu
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
13:39 Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi’nin “Kula minnet eylemem“ dizeleriyle yaptı Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 09:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Cinayet! Aile Canını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.