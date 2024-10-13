Avcılar'da hatalı park yüzünden İETT otobüsü manevra yapamadı: 30 dakika boyunca trafik kilitlendi
İSTANBUL - Avcılar'da hatalı park yüzünden manevra yapamayan İETT otobüsü trafiği kilitledi. 30 dakika boyunca kapalı kalan yol sürücülerin araçlarını çekmesi üzerine normale döndü.
Olay, dün Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden sokağa girmek için dönen İETT otobüsü, hatalı park yapan 34 KH 3903 plakalı otomobil nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiği kilitledi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Polis ekipleri hatalı park yapan iki araca ceza işlemi uygulayıp sürücülerle iletişime geçmeye çalıştı. 30 dakika boyunca trafiği kilitleyen sürücünün aracını kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Hatalı Park Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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