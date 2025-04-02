Avukata Polis Darp İddiası

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde müvekkilinin yanına giden avukat, iddiaya göre polis ekipleri tarafından darp edildi.

Olay, Suruç Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracının farları çalışmadığı için ceza yazılacağını düşünen sürücü F.B. ile trafik polisi arasında gerginlik yaşandı ve şahıs 'polise mukavemet' gerekçesiyle gözaltına alındı. Sürücünün kuzeni olan, Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı Avukat Yılmaz Birden de müvekkili için karakola gitti. İddiaya göre, karakolda da devam eden gerginlik arbedeye dönüştü ve avukat kafasından yaralandı. Olayın ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat Yılmaz, darp raporu alarak kendisine müdahale eden polislerden şikayetçi oldu. - ŞANLIURFA