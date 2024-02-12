Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1380 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1380 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde 1380 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, F.G. isimli şüphelinin ev, işyeri ve aracında yapılan aramada 1380 adet içi tütün doldurulmuş makaron bulundu. Şüpheli şahıslar yakalandı ve adli süreç devam ediyor.

12.02.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1380 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Koçarlı ilçesinde kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen F.G. isimli şüpheli şahsın ev, işyerinde ve aracında yapılan aramada 1380 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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