Aydın\'da 144 Aranan Kişi Yakalandı

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Aydın'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 144 kişi yakalandı.

Suç ve suçlularla mücadeleye yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede il genelinde 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 21 bin 54 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 144 şahıs yakalandı, 55 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 75 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet çalıntı motosiklet, 52 gram uyuşturucu madde ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul olan 20 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapışan çalışmalarda ise 16 bin 997 araç ve motosiklet sorgulanırken, 116 araç trafikten men edildi, 3 bin 392 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN