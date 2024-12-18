Aydın'da 3,5 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 3,5 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

Aydın\'da 3,5 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

Aydın Emniyeti, tağşiş yağ imalatı yapan firmalara yönelik 4 operasyon düzenleyerek 3,5 ton yağ ele geçirdi.

18.12.2024 15:17
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplamda 3,5 ton tağşiş yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde tağşiş yağ imalat ve ticaretini yapan firmalara yönelik yapılan takip ve tespitler sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda; 50 koli içerisinde 200 adet 4,5 litrelik şişelere doldurulmuş 900 litre tağşiş yağ ile 145 koli içerisinde 2 bin 600 adet 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 600 litre olmak üzere toplamda 3 bin 500 litre tağşiş yağ, .çeşitli markalara ait 5 litrelik 4 bin 35 adet, 18 litrelik bin 984 adet olmak üzere toplamda 6 bin 19 adet doluma hazır teneke, son kullanma tarihi geçmiş 2 kg'lık şişelerde 396 adet toplam 720 kg salamura zeytin, 2 koli içerisinde 40 adet 1 litrelik şişelere doldurulmuş toplam 40 litre nar ekşisi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında tağşiş yağ imal ve ticareti yapan 1 işletme ve 6 şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 3,5 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 3,5 Ton Tağşiş Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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