Aydın\'da 300 Öğrenciye Trafik Eğitimi

3.Sayfa

Aydın'ın Buharkent, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, toplam 300 öğrenciye trafik kurallarını anlattı.

Aydın genelinde öğrencilerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması hedefiyle İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Buharkent, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ilçelerde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çalışma gerçekleştirildi. İlçelerde eğitim gören 300 öğrenci ile bir araya gelen ekipler, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları anlamı ve önemi, araçlardan binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, bisiklet kullanımı gibi konularda trafik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Çocuklarda trafik kültürünün oluşturulması hedefiyle öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN