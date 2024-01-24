Aydın\'da 7 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi

Aydın'da Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla Çine, Efeler, Karpuzlu ve Nazilli ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Ç. (Basit Yaralama 11 ay 6 gün), A.K (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 3 Yıl 9 Ay), Y.D. (Hırsızlık 3 Yıl 1 Ay 15 Gün), T.C. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay, F.D. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay), M.D. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay, N.K (Silahla Tehdit, 6136 SKM, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık 8 Yıl 10 Ay) isimli 7 hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN