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Aydın'da 7 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Aydın'da 7 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs, Çine, Efeler, Karpuzlu ve Nazilli ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın\'da 7 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi
24.01.2024 - 09:31,
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Aydın'da Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla Çine, Efeler, Karpuzlu ve Nazilli ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Ç. (Basit Yaralama 11 ay 6 gün), A.K (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 3 Yıl 9 Ay), Y.D. (Hırsızlık 3 Yıl 1 Ay 15 Gün), T.C. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay, F.D. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay), M.D. (Hırsızlık 3 Yıl 4 Ay, N.K (Silahla Tehdit, 6136 SKM, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık 8 Yıl 10 Ay) isimli 7 hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 7 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi - Son Dakika


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