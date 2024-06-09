Aydın'da ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışan hasta taşıyan ambulans devrildi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personeli olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.06.2024 14:23
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışan hasta taşıyan ambulans devrilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans savrularak devrildi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık persoenlleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılması ile yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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