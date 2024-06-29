Aydın'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın\'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan orman yangınına müdahalenin cansiperane şekilde sürdüğünü açıkladı. Yangın, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşırken, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için tahliye çalışmaları yapıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ise hız kesmeden devam ediyor.

29.06.2024 23:25
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımında "Müdahale cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit ederken, bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale hız kesmezken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İzmir Selçuk ve Aydın Kuşadası'ndaki yangınlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Orman kahramanlarımız karadan müdahalesini cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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