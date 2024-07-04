Aydın'da Fabrika İşçisi Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da Fabrika İşçisi Genç Ağır Yaralandı

Aydın\'da Fabrika İşçisi Genç Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir fabrikada çalışan 16 yaşındaki genç, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

04.07.2024 11:38
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir fabrikada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi ASTİM OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fabrikada çalışan 16 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten demir blokların üzerine düştü. Gencin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle ağır yaralanan genci, ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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