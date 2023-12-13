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Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın\'da FETÖ üyesi yakalandı
13.12.2023 - 09:59,
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı. Dallıca Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


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