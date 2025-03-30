Aydın\'da Gençler Arasında Kavga

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 20 gencin arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda karşı karşıya gelen yaklaşık 20 gencin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri gençleri güçlükle ayırırken, olayda 1 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde gençlerin birbirlerine saldırdığı ve polislerin kavgayı ayırdığı görüldü. - AYDIN