Aydın'da Huzur ve Güven Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Huzur ve Güven Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Huzur ve Güven Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' operasyonunda, 62 unsur ve 193 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 78 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 276 araç kontrol edilirken, 277 umuma açık yer, 1 AVM, 84 metruk yapı, 94 okul çevresi ve 110 park-bahçe 92 işletme kontrol edildi. Bir işletmeye toplam bin 335 TL idari para cezası uygulandı.

19.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:25
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' operasyonunda 1 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Motosikletli Asayiş ve Trafik Timlerinin katılımı iki aşamalı Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. 62 unsur ve 193 personelin katılımıyla yapılan uygulamada KBS ve KABS kontrolü de yapıldı. Uygulamada 5 bin 78 şahıs sorgulanırken, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca trafik kontrolünde ise bin 276 araç kontrol edildi. 277 umuma açık yer, 1 AVM, 84 metruk yapı, 94 okul çevresi ve 110 park-bahçe 92 işletme kontrol edilmiştir. Bir işletmeye toplam bin 335 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzur ve Güven Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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