Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

01.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler sırasında Kuşadası ilçesinde A.M. ve Söke ilçesinde de M.S.K. isimli şüpheli şahısları durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Faaliyet genelinde yakalanan A.M., M.S.K., İ.Y., İ.N. ve V.Y. isimli 5 şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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