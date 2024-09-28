Aydın\'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

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Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerine narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Kuşadası ve Efeler ilçesinde birbiri ardına operasyon düzenleyen ekipler; O.T., A.K, E.A., H.C, E.C.Ç. ve S.Ç. olmak üzere toplamda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 3 parça halinde toplam 1 kilo 50 gram skunk maddesi de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN