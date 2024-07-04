Aydın\'da Sıkışan Kumru İçin Polis ve İtfaiye Seferber Oldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan kumru, HAYDİ polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın en üst katı ile çatı arasındaki bölüme kumru sıkıştı. Kumrunun sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve HAYDİ polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, en üst kattaki evde kimsenin olmadığını öğrenince, itfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile kumru sıkıştığı yerden kurtarılırken, HAYDİ ekipleri kumrunun genel sağlık kontrolünü yaptı. Yaralı olmadığı anlaşılan kumru, yeniden gökyüzüne salındı. Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. - AYDIN