Aydın'da Ticari Araç Takla Attı!

3.Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç takla atarken, sürücü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Acarlar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine giden M.B.K. idaresindeki 34 FA 3684 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri baka bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla tek şeride düşen yolda gerekli çalışmaların tamamlanması ve aracın çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN