Aydın\'da tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kaza, Atça Mahallesi Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Efeler istikametine doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan tır, orta refüjü aşarak karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçeye devrildi. Kazada, şans eseri yolun boş olması facianın önüne geçerken tır sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü tırdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN