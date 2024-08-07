Aydın'ın Köşk ilçesinde traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 4 kişilik ailenin 2 ferdi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede büyük üzüntü yaşanıyor.

07.08.2024 11:27
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Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişilik ailenin 2 ferdi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Uzundere Mahallesi'ne bağlı Köseler mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ölmez, eşi Selma Ölmez, oğlu Mustafa Ölmez ve kızı Beyza Ölmez ile birlikte Başçayır'dan Karatepealtı mevkiinde bulunan incir bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Aile 09 U 4188 plakalı traktör ile bahçe yolunda ilerlediği sırada rampada traktör geri kaçmaya başladı. Bu sırada hakimiyeti kaybolan traktör devrilince Bülent Ölmez (50) ve eşi Semra Ölmez (49) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı traktörde bulunan çiftin çocukları Mustafa Ölmez ile Beyza Ölmez ise yaralandı.

Yaralı vaziyette cep telefonu ile yardım istedi

Sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dağda kimsenin olmaması üzerine Mustafa Ölmez, yaralı vaziyette cep telefonu ile yardım istedi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye akın eden vatandaşlar Mustafa ile Beyza'yı kurtarırken traktörün altında kalan Bülent Ölmez ile eşi Selma Ölmez'e insan gücü ile müdahale edilemedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri, iş makineleri yardımıyla traktörün altında kalan Ölmez çiftini çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Ölmez çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Köşk ilçesinde traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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