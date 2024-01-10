Aydın\'ın Söke ilçesinde 3 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayının şüphelileri, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede H.S. isimli şahsın traktöründen 1 adet akü, E.K. isimli şahsın ikametinden 1 adet bakır kazan ile yaklaşık 10 kilogram zeytinyağı ve T.İ. isimli şahsın ikametinden de yaklaşık 30 kilogram zeytinyağı çalındı. Yaşanan 3 farklı hırsızlık olayı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın şüphelilerinin tespiti için araştırmaya başladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu akünün çalınması olayını H.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği, diğer iki hırsızlık olayının şüphelilerinin ise H.D. ve E.A. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Jandarmanın detaylı çalışması sonucu 3 olay kısa sürede aydınlatılırken, E.A. isimli şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN