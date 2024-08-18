Azerbaycan\'dan Türkiye\'ye orman yangınlarına destek

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Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla dün gece gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi.

Azerbaycan, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için harekete geçti. Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek olmak amacıyla dün gece gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.

"Kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacak"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, Türkiye'deki şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede kardeş ülkeye yardım amacıyla gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağının en kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Erdoğan ile Aliyev görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için amfibi uçağına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Aliyev, Azerbaycan'ın amfibi uçağının en kısa sürede hazırlanarak Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti. - İZMİR