Baba, 15 Yaşındaki Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika
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Baba, 15 Yaşındaki Çocuğunu Öldürdü

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Adana'da, 15 yaşındaki Rafet D.'nin babası tarafından öldürüldüğü ve annenin olayı gizlediği iddia edildi.

03.01.2025 09:55
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15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde şok gelişme

Adana'da 15 yaşındaki çocuğu uyuşturucu bağımlısı olduğu için babasının öldürdüğü öne sürülürken, annesinin de olayı bilip sakladığı iddia edildi

Baba ve anne jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınırken evde yapılan aramada tabancanın da bulunduğu iddia edildi

ADANA - Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğu babasının öldürdüğü, annesinin de konuyu bilip sakladığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili baba ve anneyi gözaltına aldı.

Olay, 31 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için adlı tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet D. olduğu belirlendi. Rafet'in cenazesi, otopsinin ardından adli tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Baba öldürdü iddiası"

15 yaşındaki Rafet D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu için sürekli ailesi ile tartıştığı olay günü de yine anne ve babasıyla tartıştığı öne sürüldü. Tartışma büyünce çocuğun önce darp edildiği daha sonrada babası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Daha sonra ise baba Mehmet ve annesi Sevinç D. çocuğun kıyafetlerini çıkartıp otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü. "

"Anne baba gözaltına alındı"

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde baba Mehmet D.'nin cinayeti işlediği anne Sevinç D.'nin ise olayı gizlediği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma akşam saatlerinde ailenin evine yaptığı operasyonla anne ve babayı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı.

"Öldürüp cenazesine katıldı"

Anne ve baba çocuğu öldürüp yol kenarına attıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkınca 1 Ocak günü Suluca Mahallesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Hiç bir şey olmamış gibi babanın çocuğun toprağa verilmeden önce yıkanmasına da katıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba, 15 Yaşındaki Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika

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