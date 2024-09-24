Baba, Oğlunu Test Başarısı Üzerinden Darp Etti - Son Dakika
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Baba, Oğlunu Test Başarısı Üzerinden Darp Etti

Baba, Oğlunu Test Başarısı Üzerinden Darp Etti

Başakşehir'de baba, oğlunun testi kısa sürede çözmesine inanmayarak onu dövdü. Çocuk yurduna yerleştirildi.

24.09.2024 15:30
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Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Çocuğunu darp eden baba gözaltına alınırken, küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Başakşehir Başakşehir Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü. Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O, küçük çocuğu darp etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk şahıs ise muhafaza altına alındı. C.O.'nun "çocuğa karşı şiddet" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak Yetiştirme Yurduna teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba, Oğlunu Test Başarısı Üzerinden Darp Etti - Son Dakika

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